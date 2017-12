Ancien membre du Parti Socialiste avant de créer l’AFP (Alliance des Forces de Progrès), Moustapha Niass a rendu hommage au père fondateur de la formation des Verts.

« Le souvenir de Senghor restera toujours dans nos mémoires aussi longtemps que nous vivrons et après nous. Ce souvenir sera pris en charge par de nouvelles générations. Mame El Hadji Omar Foutihou Talla avant lui, Samouri Touré, Mame Serigne Bamba et d’autres héros nationaux comme non nationaux ont marqué leur vie par des faits et des actes, des choix et des écrits, des paroles et des comportements, qui constituent un patrimoine laissé en héritage aux survivants et aux générations qui vont venir après. Cet homme a créé un Etat, l’Etat sénégalais. Il est parmi les fondateurs du mouvement de la Francophonie… Senghor restera toujours Senghor », a dit le président de l’Assemblée nationale.