?Yaya Touré offre 75 millions CFA aux victimes de Manchester

Le milieu de terrain de Manchester United Yaya Touré et son agent vont faire un don de 75 millions de francs CFA (100 000 £) aux victimes de l’attentat de Manchester qui a fait 22 morts dont plusieurs enfants.

“Ce fond est une chance pour nous de d’aider les gens dans le besoin et de donner l’argent à ce qui en ont besoin “, a déclaré M. Seluk, son représentant.

Le représentant de M. Touré a déclaré à la BBC qu’il souhaite aider les victimes et les familles des personnes tuées.

“Yaya aime Manchester et il a beaucoup d’affinités avec la ville et ses habitants”, a-t-il dit.

” J’ai parlé à Yaya mardi et il était sous le choc à cause de l’attentat “, a-t-il ajouté.

Une bombe a explosé à Manchester lundi soir, lors d’un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande.

22 personnes ont été tuées et 64 autres blessés.

Salman Abedi, le kamikaze a fait exploser sa ceinture au cours du concert.

pressafrik.com