XALIMANEWS : Entre Pierre alias Pi et Carole alias Eva de la série Pod et Marichou, c’est une belle histoire qui dure depuis plus de 10ans.

Grace à cette passion forte qui les lie, les deux tourtereaux ont su résister à la célébrité et aux tentations. Le couple se montre de plus en plus en public qui pour la plupart est fan de leur amour.

Contrairement à ce qu’on a l’habitude de voir chez certaines filles qui ont tendance a porté le poids de la célébrité sur leurs épaules, Eva est une exemple de loyauté et de fidélité. Car, malgré sa célébrité récente, elle a su garder son couple et se montre plus amoureuse que jamais.