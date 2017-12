XALIMANEWS : Le Top 100 du quotidien britannique The Guardian est l’un des classements de joueurs de football les plus attendus de la fin d’année en Angleterre grâce à son prestigieux panel. Cent soixante-neuf experts dont des anciens internationaux comme Hernan Crespo, Ronaldo ou Javier Zanetti et des journalistes du monde entier (dont Vincent Duluc et Mélisande Gomez de L’Equipe) ont voté pour les meilleurs joueurs de 2017.

Lionel Messi, deuxième derrière Cristiano Ronaldo la saison dernière, retrouve la première place aux dépens du Portugais, pourtant vainqueur du Ballon d’Or cette année.

L’Afrique y est représentée par ses quatre talents en forme notamment Aubameyang 21éme(Gabon), Mohamed Salah 22éme(Egypte), Sadio Mané 36éme (Sénégal) et Naby Keita 53éme (Guinée Conakry).

Voici le top 10

1. Lionel Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. Neymar

4. Kevin De Bruyne

5. Harry Kane

6. Luka Modric

7. Robert Lewandowski

8. Kylian Mbappé

9. Toni Kroos

10. Eden Hazard