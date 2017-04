«1er tour des présidentielles en France : une importante participation des électeurs à mon bureau de vote», par M. Amadou Bal BA – http://baamadou.over-blog.fr/

Le taux de participation national à 12 heures est de 28,54% contre en 2012, 28,29% 31,21% en 2007 et 21% en 2002. La presse avait annoncé une participation médiocre. Avec cette légère hausse de la participation nationale, l’élection présidentielle continue d’intéresser les électeurs. Dans ces présidentielles, les citoyens sont critiques à l’ égard de ces candidats fortement contrastés (un FN raciste et antirépublicain ; M. FILLON et les questions d’éthique et de morale ; M. MACRON est-il de gauche ou de droite ? Les rapports de forces au sein de la Gauche). Ils estiment que l’offre politique n’est pas à la hauteur de leurs attentes et qu’on ne parlait pas assez des questions qui les intéressaient. Avec une offre politique qui se prétendait nouvelle, sans convaincre, il y avait beaucoup d’indécis dans les sondages, mais cela ne signifiait pas le refus de participer au scrutin. En effet, on avait le sentiment que la campagne abordait le débat sous le bout de la lorgnette et était confisquée par les affaires et l’esprit du “dégagisme”, au détriment de la confrontation des idées et des propositions constructives. Même si cette campagne a été violente les citoyens ont besoin de plus de participation et de délibération. En fait, cette participation atteste de l’intérêt pour ce scrutin majeur que sont les présidentielles.

Dans mon 19ème arrondissement, à 10 heures, le taux de participation était de 18% alors qu’il était, traditionnellement, entre 8 et 9%. C’est la première fois, depuis que je vote, que j’observe une telle hausse de la participation à mon bureau de vote se situant dans l’école de ma petite Arsinoé. Venu voter pour Benoit HAMON, je tombe nez à nez avec François DAGNAUD, maire du 19ème arrondissement, Roger MADEC, notre Sénateur et ancien maire du 19ème Jean-Christophe CAMBADÉLIS mon député, ainsi que la délicieuse et excellente Jessica Masson, assistante de notre député.

Quand je suis sorti de mon bureau de vote, non seulement la queue ne cessait de s’allonger, j’ai aussi constaté un flot discontinu des électeurs qui allaient voter.

En raison de cette très affluence j’ai dû faire la queue plus d’une heure (photo) pour voter. Mes deux bureaux ont déjà leurs dépouilleurs, là où il fallait supplier, auparavant les volontaires.

Dans ces présidentielles la presse et les sondages avaient ses favoris et écarté les soi-disant “petits candidats”. Mais les électeurs qui ont condamné l’ordre ancien en rejetant les élites sont un électorat exigeant, volatile, mobile, réflexif et particulièrement critique. Il est à noter que le service public de la télévision a été particulièrement défaillant dans son devoir d’information des citoyens laissant ainsi le champ libre à la presse privée qui a privilégiée l’information spectacle et les candidats liés aux puissances d’argent. Il n’est pas étonnant dans ces conditions que les électeurs soient indécis jusqu’au dernier moment.

Pour cette grande mobilisation matinale, j’espère que les sondages recevront un démenti cinglant. Car en démocratie, ce n’est pas la dictature des sondages qui décide, ce sont vous les électeurs.

Le 23 avril 1905, Jean JAURÈS fondait la S.F.I.O, l’ancêtre du Parti socialiste qui a vu le jour en 1920 au congrès de Tours. Dans les quartiers on a tendance à s’abstenir mais c’est un jour hautement symbolique.

Il faut donc renverser la table !

Alors, je vous dis : citoyens cette élection n’est pas comme les autres, il faut défendre la République, pour faire battre le coeur de la France.

Aux urnes citoyens, votez pour vous !

