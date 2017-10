Dakar Octobre 2017

N’diaye au nom de Dieu tu as changé. Qui m’aurait dit que tu me snoberais à ce point. Ndiaye je t’écris quatre fois, tu fais semblant de ne pas recevoir ma lettre. Ce n’est pas sérieux. Avec tout ce que j’ai fait pour toi… Le marabout malien… n’oublies pas que c’est un peu grâce à moi que tu l’as connu et si aujourd’hui tu fais du ski au Canada c’est grâce à moi. Mais c’est pas grave, sache que je ne te le pardonnerais jamais. Tu es un ingrat tu n’as aucun “koleuré”. Ndiaye tu es méchant. Mais Dieu te voit. “Tout ce que tu fais ta tête “( lou waye def boppam)

Bref je tente une énième fois, au nom de ce sang qui coule dans nos veines. J’espère que ma lettre te trouveras en bonne santé. Quand à moi, Dieu Merci. C’est juste qu’on m’a volé mon scooter. C’était à quelques jours des élections législatives que le drame s’est produit. Je ne sais plus c’est quel conglomérat d’abrutis qui se battaient pour leurs leaders politiques après un meeting, quand deux caravanes se sont croisées. Mais Ndiaye, on a eu droit à à la totale. Les coupe-coupe, les gourdins, les cabas, et pour finir ça tirait en l’air… enfin je crois que c’était en l’air. Au premier coup de feu, je me suis dit: lucidité… je voyais des gens affolés qui arrivaient dans ma direction… grosse débandade. Je me suis dit on se calme… Analyse… Réflexion… Et, alors que j’amorçais un courageux replis stratégique, dans le but d’analyser froidement l’attitude à adopter face à la furie barbare des politiciens immatures et inconscients, j’ai loupé malencontreusement mon virage et j’ai perdu le contrôle du TMAX à cause d’une flaque d’eau au coin de la rue, notre “boppou kogn” (oui c’est la même fuite de merde au propre comme au figuré , le même tuyau d’égout pété, la même odeur de “BRISE D’ANUS” qui était là depuis bien avant ton départ ) j’ai perdu donc, disais-je, le contrôle du scooter, perdant par la même occasion, mon nouveau portable, mon jean lewis 501, et un bout de nom nouveau POLO Ralph… La foule fonçant droit sur moi, j’ai compris tout le sens de ce tube de Omar Pene “jambar dowoul, dafa wouti dolé” (le guerrier ne fuit pas, il va chercher du renfort). Je me suis donc surpris à escalader un mur de 2 mètres avec une agilité qui, je dois le dire m’a réellement surpris de moi-même. Car entre temps retentissaient rageusement et de manière de plus en plus rapprochée les “lacrymogènes” des flics, (tout en finesse comme d’habitude). C’est au moment donc, de cet héroïque acte d’auto-défense, qu’un abrutit à juger bon de m’emprunter de façon définitive mon scooter. Au nom de Dieu il ne l’emportera pas au paradis. J’ai bossé dur pour l’avoir.

Ndiaye ces élections c’était du grand n’importe quoi. Leur histoire de voter avec récépissé… Un grand foutage de gueule, ça marchait pas et pleins de gens n’ont toujours pas retiré leur carte d’identité jusqu’au moment où je t’écris. Les résultats de Dakar môme, c’était bizarre… Jusqu’à 23h, il semblait que Khalifa Sall le maire de Dakar, avait gagné largement la capitale mais, à partir de une heure du matin des petits sites internet ont commencé à nous annoncer tout à fait le contraire, suivis très vite par les gros sites du pays… ont-ils été achetés, sont-ils corrompus? Ne me pose pas la question cela ne me regarde pas… je n’ai aucune preuve de ce que les gens disent… je ne veux pas de problèmes. Les gars sont nerveux ces temps ci. C’est très sérieux. Demande à Amy colle? Dieng (la chanteuse que le régime avait mis en prison pour délit d’opinion ), le procureur est très rapide pour s’auto saisir. D’ailleurs je vais te donner mon sentiment sur l’affaire Amy colle?. Le président se qualifie lui même publiquement de “lion qui dort, qu’il ne faudrait pas réveiller… ” le procureur ne dit rien… La citoyenne Amy Colle? le compare à une Salamandre en privé la république est scandalisée. Moi je dis, si c’est une question de taille d’animaux qu’on nous le dise. Mais J’avoue qu’on a pas idée de rabaisser un “lion qui dort” à la dignité de salamandre.. ça ne se fait pas… C’est du terrorisme. Elle l’a dit en plus dans un groupe privé whatssap. Ça veut dire qu’elle le pense… C’est grave. Encore une fois, fais gaffe à ce que tu dis sur whatssap même vos groupes privés. Faites gaffe à ce que vous pensez vous pourriez finir en prison. Et mesure ton langage même sur internet n’insultes pas, boul saga…Je t’avertis rek… Amoul Canada, Amoul État unis, si tu penses que vous pouvez faire ou dire ce que vous voulez… “Taye nga dé” t’es mort.

Demande à Assane Diouf (Le gars qui insultait toute la république de mère, dans des video live sur Facebook depuis les États Unis, alors qu’il était sans-papiers) lui môme on lui a donné l’occasion de voyager gratuitement vers Dakar en un temps record. Le créateur de la désormais très populaire expression: “partazez lene vidéo yi” a été autorisé a aller rejoindre ses baye fall à Touba sans bourse délier. Le champion de YouTube, star incontestée du net, à l’injure ravageuse a été rapatrié taf taf des states pour retrouver son paisible cadre familial. Ndiaye, là j’ai compris que ndeketeyoooo nos autorités là, c’est des bandits cerveau Je comprends quand Amy Colle? dit qu’ils sont saï-saï… Le mec malgré ses “daggals” légendaires n’a même pas été inquiété. On pensait qu’à son retour, que pour lui et rien que pour lui, ils allaient rétablir la peine de mort, la guillotine, réouvrir le procès de Nuremberg, réactiver la maison des esclaves et la prison de gorée, on lui offrirais un séjour illimité à Guantanamo, qu’on demanderais à l’Afrique du Sud de remettre en fonction la prison et la cellule de Mandela, que le Senegal se doterais de l’arme chimique, bactériologique, atomique et nucléaire. Qu’on dresserait des potences sur l’avenue centenaire, un bûcher à la place de l’obélisque, qu’on voterais une nouvelle constitution dans laquelle la mort par pendaison et par égorgement à main nue serait acceptée, je pensais que ce gars vivrais à lui tout seul les désastres de Hiroshima et de Nagasaki, de la guerre du Biafra…je pensais qu’on allait l’empaler, le découper à la tronçonneuse moyenâgeuse, l’empoisonner au baygon, l’étouffer avec ses organes génitaux, le torturer à la mode de Kaboul, le suicider à l’insu de son plein grès, le couler dans un bain d’acide, qu’on l’offrirai aux crocodiles sacrés de Yamoussoukro, bref je pensais plein de choses et le mec arrive… Le peuple retient son souffle … Un énorme suspense alimenté par les plus sordides rumeurs… et soudain… rien du tout, nada, touss … va comprendre

Un de mes gars m’a dit que j’étais trop naïf et que je suis tombé dans le panneau comme tous les sénégalais, et que tout ça, c’est pour nous distraire et faire passer l’amère pilule des élections législatives. Un tour d’illusionniste: regarde à côté, pendant que je t’enfonce le suppositoire bien profond à l’endroit indiqué… au calme.

Au fait Ndiaye je ne sais pas si tu as suivi l’affaire du jeune Kemi Seba l’activiste Franco-béninois, le jeune qui a brûlé le billet de 5000 francs CFA. Le Senegal a réussi à en faire “le héros Africain” en l’expulsant du pays vers la france sous prétexte qu’il a un passeport français. Franchement j’ai eu honte, le pays de la teranga a chassé un africain de l’Afrique. Son crime c’est rappeller aux africains une vérité qui fait mal. Notre franc CFA (franc des Colonies Françaises d’Afrique) est une création coloniale française. Monnaie gérée et garantie par la france, fabriquée en france et ce, depuis nos indépendances. Si tant est que nous le soyons vraiment… Est ce que les français accepteraient que l’Allemagne Nazie leur impose une monnaie après la libération? ca n’a pas de sens… mais tu vois, ndeyssane, encore aujourd’hui, il existe des esclaves qui refusent de se libérer, sous prétexte qu’il serait aventureux de quitter la maison du maitre qui lui au moins, nous laisse bouffer ses restes. Mais bon tu connais l’expression de Thomas Sankara :”L’esclave qui n’est pas capable d’assumer sa révolte, ne mérite pas que l’on s’apitoie sur son sort, cet esclave répondra seul de son malheur, s’il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d’un maitre qui prétend l’affranchir… Seule la lutte libère!”

Ndiaye cette fois ci je vais être court car il n’y a pas grand chose à dire.

À la maison tout le monde va bien. Le pays aussi est calme. Tout va très bien

La pluie a démarré avec les Innondations qui vont avec.

Les moustiques ont repris du service, avec le paludisme qui va avec.

L’équipe nationale ne gagne pas, avec les tiows et les débats des consultants, qui vont avec.

Le président à nommé son Frère boss de la caisse des dépôts et de je ne sais quoi, avec 1 budget de 200 milliards à gérer. Je suppose que c’est à leurs yeux, le plus compétent pour ce poste dans le pays. Mais comme toujours les citoyens râlent, avec les conséquences qui vont avec.

Wade a eu le pouvoir, avec le Karim qui allait avec.

MAKY lui a succédé avec le Aliou qui va avec

Les sénégalais auront toujours leurs cartes avec les votes sanctions qui vont avec…

Le désormais Deputé maire de Dakar, le très populaire Khalifa Sall reste en prison (depuis 6mois) avec les timides manifestations des opposants qui vont avec

Ouzin beureung barigo sort un nouvel album avec le talent qui va avec…

Le peuple dit toujours woye, avec le “au secours”!!! qui va avec.

Bon sur ce, je te laisse en espérant te lire très vite.

Ps: Si tu reçois cette lettre c’est que tu as reçu les autres,(boul dof Sama rak!”) et cela veut dire aussi que tu as pris en compte mes petites doléances mais aussi celle de ta famille bien aimée. Je te récapitule au cas où les autres missives auraient disparues: Le portable iphone 10 (256 gigas), le “jeune” western union pour calmer mes plaignants et surtout terminer ton chantier (les ouvriers ont encore bouffé tout l’argent et ca n’avance plus) et l’argent pour la dote de ta future femme que tu dois prendre au pays. Ne te pose plus de questions on a tout géré. La cousine Fama est d’accord et tout est arrangé envoie moi l’argent rek et dans la semaine tu seras marié. Tu sais que la mère a peur que tu prennes une toubab pour les papiers, mais même si tu le faisais penses aussi à agrandir la famille. N’oublies jamais d’où tu viens frangin. ” tu fais partie d’un grand os” d’une famille Noble

À très bientôt mon cher frère

Ndiaye depuis Dakar