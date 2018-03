XALIMANEWS : C’est une foule en délire qui est sortie de la salle 4 du tribunal de Dakar après l’annonce du verdict du maire de Dakar et de ses Co prévenus. En effet, après près d’un mois de procès, Khalifa Sall et Cie sont enfin fixé sur leur sort. L’édile de Dakar devra prolonger son séjour carcéral après avoir écopé d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ferme et d’une amende de 5 millions de FCFA.

La même sentence a été infligée à Mbaye Touré et Bodian.

Khalifa Ababacar Sall, a été reconnu coupable des faits de faux dans des documents administratifs, de faux en écriture privée pour complicité, des délits d’escroquerie. Aussi, le tribunal rejette la totalité des exceptions de nullité.