XALIMANEWS- Ils n’en peuvent plus. Eux, ce sont des sages-femmes et infirmiers chef de poste à Mbour, qui étaient engagés dans le programme de la coopération internationale entre le Sénégal et le Japon pour une durée de 2 ans.

Mais, depuis 5 mois ces agents de santé courent derrière des salaires impayés. A cet effet, ils menacent d’aller en grève s’ils ne sont pas payés avant la Korité.

Ils sont au nombre de 117 et comptent paralyser le système de santé à Kaffrine. Ces agents comptent procéder par la rétention d’informations au niveau des différentes structures sanitaires de cette localité.

Par conséquent, le représentant du syndicat unique des travailleurs de la santé tient responsable les autorités sanitaires du pays. Ainsi, il les invite à sévir, car dit-il, “ces agents jouent un rôle important dans le système sanitaire de cette localité”.