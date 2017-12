Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : L’annonce a été faite ce lundi, par la représentante du centre international de formation de l’OIT, Coumba Diop. En collaboration avec le Wallonie Bruxelles International, l’OIT a organisé un atelier de 4 jours, placé sur le thème « stimuler la production à travers la formalisation des petites et moyennes entreprises au Sénégal ».

Venu présider la cérémonie, le directeur de cabinet du ministre du commerce, du secteur informel et de la consommation Augustin Faye, s’est réjoui de cette rencontre.

Ainsi, il soutient que des dispositions financières, et d’encouragement fiscal mais aussi incitatif sont en cours à travers un projet de loi pour encourager les entreprises à rejoindre le secteur formel et accroître leur compétitivité.