XALIMANEWS : Le stade d’Iekaterinbourg en Russie, qui accueillera le match de l’équipe de France contre le Pérou lors de la Coupe du monde 2018, possède deux tribunes un peu particulières.

Certains spectateurs du prochain match entre la France et le Pérou, le 21 juin à Iekaterinbourg lors de la Coupe du monde, vivront à coup sûr une expérience un peu spéciale. Ils seront peut-être assis dans une tribune placée à l’extérieur du stade du fameux stade de l’Ekaterinbourg Arena.

Les deux tribunes (6 000 places chacune) derrière les buts ont en effet cette configuration temporaire. Afin d’accueillir un maximum de public, elles ont été agrandies en hauteur, ce qui a comme conséquence qu’elles sont à l’extérieur de l’enceinte.

Ces deux tribunes, qui tiennent grâce à des échafaudages, ne sont pas couvertes. Ce qui veut dire qu’en cas de pluie, les spectateurs devront penser à prendre un parapluie. A noter enfin qu’elle seront démontées après le Mondial.

Alternative view of the Ekaterinburg Arena. Yikes! The cheap seats are not quite inside the stadium. #WorldCupDraw #wc2018 pic.twitter.com/oYzEW6PXjp

— Ray Devlin (@Ray_Devlin) 1 décembre 2017