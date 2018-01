XALIMANEWS : C’était un procès ou une fête ?

Les pro Khalifa ont fait montre d’une sérénité telle qu’ils chantaient ‘’ happy Birthday’’ à leur député maire.

Dans la salle en entendait la célèbre chanson enfantine écrite et composée en 1893 par deux sœurs américaines, Patty Hill et Mildred J. Hill, happy Birthday to you

L’édile de Dakar né pourtant le 1er janvier 1956 semblait ému et content de cet acte en affichant un joli sourire.