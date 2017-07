Tweet on Twitter

Au cours d’une visite dans la ville tricentenaire, Abdoul Mbaye a remarqué que les quartiers de Saint-Louis sont totalement insalubres, il a aussi dénoncé, le chômage endémique des jeunes.

Le leader de la Coalition « Joyyanti » n’a pas manqué de condamner avec véhémence cette démarche entreprise par le régime actuel et consistant à remettre aux pêcheurs de la Langue de Barbarie des sommes exorbitantes d’argent et des lots importants de matériels de pêche.

Il a enfin vivement remercié ces foules qui n’ont ménagé aucun effort pour l’accueillir dans cette vieille cité, longtemps considérée comme un centre d’élégance, de Téranga, du bon goût, de la mode et de la douceur.

Abdoul Mbaye, s’est aussi rendu dans presque tous les quartiers de Saint-Louis avant de se rendre au village de Keur Martin où il a assisté a une belle finale organisée par les jeunes de ce village

