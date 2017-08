XALIMANEWS- Lors de la rencontre d’évaluation des résultats provisoires des élections législatives, le député Abdou Mbow n’a pas été tendre avec Idrissa Seck.

En effet, il a tout bonnement demandé à ce dernier de démissionner de la présidence du conseil départemental, parce que selon lui, le mis en cause a été «vomi et honni par l’écrasante majorité des thiessois», rapporte l’As.

«Idrissa Seck voit aujourd’hui son électorat s’effriter, se disloquer et migrer vers d’autres horizons où l’offre politique est réaliste, efficace et fondé sur l’égalité des chances et la poursuite de l’intérêt supérieure de la nation. Il voit une classe politique locale émergente dont les apports avec les thiessois sont fondés sur le respect et la solidarité, l’accessibilité et l’échange et non l’égocentrisme et l’abandon», a laissé entendre Abdou Mbow.