XALIMANEWS-L’affaire Khalifa Sall, inculpé dans la gestion de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar, semble préoccuper plus d’un dans les rangs de l’Apr.

Après Moustapha Cissé Lo qui considère le maire de Dakar comme “un parent” et regrette son emprisonnement, c’est au tour d’Abdou Mbow qui souhaite le voir libre. Non sans évoquer le fait que c’est un dossier pendant devant la justice.

“C’est une affaire pendante devant la justice. Mais, ce que je peux dire, c’est que le président est un homme juste et c’est quelqu’un qui ne va jamais utiliser la justice pour quoi que ce soit. Ce n’est pas quelqu’un qui va manipuler la justice”, commente l’apériste dans les colonnes de Vox Populi, voulant se rassurer du fait que le président Macky Sall “ne manipule guère la justice sénégalaise” et mieux dans l’affaire Khalifa Sall, il espère que justice soit faite et que le maire de Dakar puisse sortir de situation pour recouvrer la liberté dont il a été privé depuis 6 mois.