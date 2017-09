Tweet on Twitter

Le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la république (APR) monte au front. Dans un entretien avec nos confrères de Vox populi, Abdou Mbow déclare que « le système politique sénégalais est aujourd’hui, malade de ses acteurs », faisant allusion à la sortie de Mamadou Ndoye.

«C’est vraiment déplorable que, quand on n’est plus d’accord avec le chef de l’Etat, l’on se mette en automatiquement dans une posture de donneur de leçons et de déballage. Le porte-parole de la LD a dit dans une radio de la place, que le président de la République n’a jamais financé leur parti. Ce que je confirme.

Le président ne finance aucun parti, qu’il soit de la majorité ou de l’opposition. Que le président demande à Mamadou Ndoye d’être un ministre conseiller, quoi de plus normal, parce que son rôle serait de participer à la vie de la Nation. Mais, ce qu’il a oublié de dire, c’est qu’il a toujours demandé d’être nommé ministre d’Etat, ce que le président a toujours refusé. Car le chantage ne marche pas avec le président », a-t-il fustigé.

