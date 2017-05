Tweet on Twitter

Le vice-président de l’Assemblée nationale assimile le départ de Hélène Tine a du cinéma. Très agacé par le départ de Hélène Tine, Abdou Mbow conseille à cette dernière d’aller à la conquête des suffrages des sénégalais au d’aimer la facilité en se réfugiant derrière des partis ou coalitions.

Selon le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR) « on n’attend pas la fin de la législature pour sortir. Elle était dans Benno Bokk Yakaar et elle a préféré quitter le Bby le navire à deux mois des élections. Ce qui était plus judicieux, c’était qu’elle dise à tout le monde qu’elle voulait être investie au lieu de jouer avec les sénégalais », souligne Abdou Mbow dans Vox Populi de ce mecredi.

Pour le vice-président de l’Assemblée nationale de conseiller à sa collègue député d’aller à la conquête des suffrages des sénégalais. « Quand on veut représenter les populations, il faut aller à la conquête des suffrages des sénégalais », confie-t-il.

pressafrik.com