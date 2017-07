Le patron des cadres libéraux n’a pas raté hier sur les ondes de la Rfm le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, suite à la sortie de ce dernier, qui avait taxé Omar Sarr de futur transhumant. Abdoul Aziz Diop n’a pas mis de gants en effet pour lui envoyer une “giffle” comme réplique à la hauteur de son attaque.

Dans un argumentaire pointu marqué par des rappels de faits, il a expliqué que ce n’est vraiment pas Dionne qui a une leçon de transhumance à livrer à Oumar Sarr, Walo-walo bon teint en qui dorment les valeurs de courage et d’abnégation mais aussi fidèle serviteur de Wade en dépit de la traversée du désert qu’il a connue et des nombreuses tentations. Il dira en effet que Dionne est un novice en politique malgré son passage dans plusieurs partis simplement parce qu’il était toujours reléguer au second plan. “Il n’a jamais tenu la moindre activité politique”. ” Et le voilà qui se cache encore derrière le Président de la République, non pas comme PM, mais véritablement comme un “Kamikaze” devant un peuple qui leur a définitivement tourné le dos. Et le 30 Juillet est une date révélatrice qui mettra fin à leur système “mafieux” qui consiste à mettre à genoux la République”, dixit Abdoul Aziz Diop, très remonté contre le Chef du gouvernement.

Justifiant ses dires, il a rappelé que “Dionne est un éternel transhumant qui était d’abord à AJ/PADS de Savané, ensuite se rapprochant de Maguet Diouf, il adhère au PS, pénètre après les lignes du PDS et maintenant, il s’est retrouvé sans jamais combattre au sommet des prairies beige marron.

Nous sommes persuadés qu’il sera battu le 30 Juillet car le peuple a lancé un signal fort à Macky Sall à l’occasion de l’arrivée de Me Wade au Sénégal et cela n’est que le début d’une fin de règne fatale”, peste le patron des cadres libéraux, très déterminé à donner la victoire au lion Omar Sarr dans le Walo où il mène actuellement campagne ardue et hautement stratégique.

La rédaction