XALIMANEWS : L’ancien Premier ministre du Sénégal était aussi à Touba, à l’instar de ses compères de la classe politique, pour prendre part au Grand Magal. Une occasion qu’il saisira pour comparer le Président Macky Sall, son ancien patron, à ”un pharaon”. Cette comparaison est, en effet, une manière pour Abdoul Mbaye de déplorer l’arrestation du maire de Dakar et prodiguer des conseils à ce dernier.

«A Khalifa, je dis bon courage. De toutes les façons, les pharaons, il y en a eu à travers les siècles. Celui-là est là et demain quelqu’un d’autre viendra», dira-t-il notamment. Auparavant, il invitera Khalifa Sall à s’inspirer du stoïcisme de Cheikh Ahmadou Bamba qui s’est beaucoup frotté aux colons et qui est sorti largement victorieux de la confrontation.

«Si j’ai un message à délivrer à Khalifa Sall qui est un ami auquel j’ai rendu visite, c’est qu’il tire les leçons du vécu de Cheikh Ahmadou Bamba. On a souvent tendance à vénérer des hommes, mais on ne cherche pas suffisamment à s’inspirer de leurs attitudes. Cheikh Ahmadou Bamba…il croyait en quelque chose. Il travaillait pour la propagation de l’islam dans notre pays. Il s’est heurté au colon qui avait le pouvoir de l’époque. Il a subi l’injustice. Il l’a acceptée, mais il est toujours resté droit dans ses bottes, dans ses croyances. Il est revenu et regardez aujourd’hui ce qu’est devenu le Magal de Touba qui commémore justement le jour de son exil.»

Abdoul Mbaye dira tout son bonheur de fouler encore une fois le sol de Touba avant de rendre un vibrant hommage au Khalife Général des Mourides.

Avec Dakaractu