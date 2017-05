L’ancien Premier ministre prépare les élections législatives à venir. Mais Abdoul MBAYE n’entend pas engager son parti dans une liste unique de l’opposition.

Dans un entretien avec Walf Quotidien, le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) donne deux raisons fondamentales qui expliquent, selon lui, la position de son parti.

«Je ne crois pas à cette liste unique de l’opposition pour deux raisons. La première : opérationnellement, c’est impossible. Manko n’était pas une coalition, mais un Front de défense qui a été mis en œuvre. J’ai assisté à des débats pour rédiger une petite base de plateforme. 70 partis et organisations étaient présents. Cela a duré des heures et des heures. Nous avons produit un texte qui était certes du bon français mais dont le contenu ne dépassait pas une feuille A4. Je ne conçois pas perdre autant de temps sur la confection de listes. Je crois qu’il faudrait 2 ou 3 ans pour y parvenir, indique-t-il avant de poursuivre, deuxièmement : il faut qu’au Sénégal, on prenne l’habitude de ne pas tous se mettre ensemble parce qu’il faut chasser quelqu’un ou chasser une autre coalition pour ensuite constater l’échec de cette coalition. Il ne faut pas se leurrer. A chaque fois, il y a ensuite un leadership qui s’est distingué, des membres de la coalition qui, par confort de se retrouver dans certaines situations, sont restés. Mais les coalitions, elles-mêmes, ont éclaté ou elles ont réussi à faire éclater les partis membres de cette coalition. L’histoire récente nous renseigne que l’Afp a éclaté. Idem pour le PS».

Abdoul MBAYE indique tout de même être en négociation avec d’autres formations politiques, qu’il n’a pas révélés, pour mettre en place une coalition en vue de participer à ces joutes électorales.

WALFnet