Abdoul Mbaye remporte une première manche dans le duel judiciaire l’opposant à son ex-épouse, Aminata Diack car ayant obtenue que la plainte qu’il a déposée contre son ex-épouse et celle que cette dernière a déposée soient jointes. Ce que M. Mbaye a toujours réclamé.

Abdoul Mbaye Vs Aminata Diack : l’Ancien Pm gagne la première manche

C’est aujourd’hui que l’affaire opposant l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye à son ex épouse, Aminata Diack a été enrôlée. Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) poursuivi par la dame pour faux commis dans un document administratif et tentative d’escroquerie a réussi à obtenir gain de cause.

En effet, l’ancien chef du gouvernement avait sollicité du Tribunal correctionnel de faire la jonction entre cette affaire, et celle qu’il a lui-même intentée contre Mme Diack. Car, cette dernière est concernée par la plainte pour complicité de faux en écriture publique authentique, usage de faux en écriture publique authentique et tentative d’escroquerie.

Cette première victoire obtenue, la défense de M. Mbaye a enclenché la deuxième étape en plaidant pour l’annulation de la procédure. Laquelle, selon eux, est truffée d’exceptions.

Les débats sont en train de poursuivre.

pressafrik.com