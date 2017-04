Après Mamadou Diop Decroix, un autre leader de l’opposition a lui aussi été interdit de voir Khalifa Sall. Il s’agit d’Abdoulaye Baldé. Le maire de Ziguinchor s’est vu aussi opposé une fin de non-recevoir à sa demande de permis de visite. Si on ne connait pas les causes de ces refus, on se rappelle que la dernière visite d’une autorité politique à Khalifa Sall, celle d’Idrissa Seck avait été émaillée d’incidents entre les gardes pénitentiaires et les journalistes. Est-ce une façon d’éviter encore pareils quiproquos ?

