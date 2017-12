XALIMANEWS : « Au-delà du permis, du civisme, on reste quand même humain. Donc la nuit, ce n’est pas fait pour un certain nombre d’activités, surtout que nos routes ne sont pas suffisamment éclairées et, on a un parc de véhicules assez vieux. C’est pourquoi nous travaillons non seulement à réhabiliter ce parc, à le remplacer bien évidemment mais aussi et surtout à limiter les déplacements nocturnes. C’est pourquoi nous avons pensé arrêter les activités de transports interrégionales à partir de 22 heures », dixit Abdoulaye Daouda Diallo.

Le ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement s’est ainsi prononcé après le vote de son budget pour l’exercice 2018, ce vendredi à l’Assemblée nationale. Une occasion qu’Abdoulaye Daouda Diallo n’a pas ratée pour indiquer que « l’Autoroute Ila Touba devra être réceptionné à la fin de l’année 2018 mais aussi le tronçon Thiès- AIBD va être ouvert à la circulation très prochainement c’est-à-dire d’ici la fin de l’année. Mais aussi l’autre tronçon AIBD-Mbour que nous travaillons à recevoir au plus tard à la fin du mois de mars 2018. Ensuite, travailler à étendre les projets autoroutiers au Sénégal, les pistes ne seront pas en reste, l’achat de locomotives et la réhabilitation d’un certain nombre de wagons pour pouvoir justement avoir une activité rentable ».

De 200 en 2017, le budget dudit ministère a été arrêté à 214 milliards, soit une hausse de 14 milliards de F CFA pour 2018.

Avec pressafrik