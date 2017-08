Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Le ministre de l’intérieur ne semble pas accorder une grande importance aux opposants qui réclament son départ. Abdoulaye Daouda Diallo qui s’exprimait, ce mercredi, en marge d’une visite à l’Ecole Nationale de Police en compagnie de son homologue gambien, a minimisé les réclamations de l’opposition.

« Ils n’ont qu’à s’adresser au Président de la République », s’est-il contenté de dire.

Interpellé sur l’organisation des elections, le ministre de l’intérieur s’est voulu on ne peut plus clair : « c’est une appréhension du chef de l’Etat. C’est lui qui définit la politique du gouvernement et c’est lui qui apprécie quel est le role qu’il doit confier à chaque autorité en qui il aura confiance, dans le cadre de ses missions-là. Moi, je n’ai pas quelque chose à dire à ce niveau ».