XALIMANEWS : Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué, mercredi à Topuba, que toutes les personnes atteintes de dengue ont repris leurs activités “de la manière la plus normale”.

“La situation est bien maîtrisée et que toutes les personnes qui ont été atteintes de dengue ont repris leurs activités de la manière la plus normale” a souligné Abdoulaye Diouf Sarr venu voir le dispositif sanitaire mis en place pour le Magal de Touba.

Le ministre a toutefois ajouté qu’”en matière de traitement de ce genre d’épidémie, il faut rester dans une vigilance systématique”.

M. Sarr a en outre salué le dispositif mis en place par le Service d’hygiène qui permet d’intervenir dans les domiciles et les établissements recevant du public.

“Ce sont plus de 3000 agents, spécialistes de la santé qui ont été déployés à Touba et un dispositif mobile sera mis à la disposition des fidèles venus célébrer le Magal” a dit le ministre de la Santé et de l’Action sociale à des journalistes.

“L’innovation de cette année est la mise en place de cinq camions mobiles qui feront un travail important” a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr qui a rappelé l’installation de scanners neufs à l’hôpital Matlaboul Fawzeini et à Ndamatou.

“Nous continuons à regarder quels sont les points d’amélioration à apporter” a-t-il dit avant de demander aux autorités de Touba de mettre à la disposition du Service d’hygiène un terrain pour construire une Base-vie.

Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des mourides a répondu favorablement à la demande ministérielle de doter Touba d’une Base-vie à la dimension de la cité religieuse.

APS