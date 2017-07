Tweet on Twitter

Une journée marathon. Elle commence à la résidence secondaire de Darou Marnane. Et elle s’achève à Darou Mousty chez le Khalife. Toutes les étapes ont été marquées par les populations qui accouraient de partout, pour applaudir leur « président ».

Abdoulaye Wade à Touba: « Certains chefs d’Etats croient aux fétiches, comme Firawna »

C’est une journée très chargée. Dès les premières heures de la matinée, Abdoulaye Wade, à la résidence secondaire de Darou Marmane, reçoit les responsables de son parti. Ici, les journalistes sont indésirables pour certains militants et sympathisants. Ils en veulent à la presse d’avoir raconté des « histoires sur la visite exceptionnelle de leur mentor ». Mourtalla Diop est membre de l’Union des jeunesses travaillistes libérales. Vêtu de son tee-shirt de campagne jaune, il peste : « C’est une tentative de sabotage de la mobilisation extraordinaire que nous avons réussie hier. Mais les faits sont sacrés. Tout le monde a vu les images. Nous avons fait une véritable démonstration de force de Mbacké à Touba. Les choses sont claires. Touba a déjà choisi. Et cela fait peur à certains qui font dans la manipulation ».

Selon Maître Madické Niang, Abdoulaye Wade n’est pas allé jusqu’à la mosquée parce qu’il avait une foule monstre aux alentours. « Si nous avions continué la procession, il aurait pu y avoir des dégâts à la Grande mosquée et on aurait dit que c’est à cause de nous. C’était pour éviter cela qu’on a préféré rebrousser chemin », explique-t-il.

A ce propos, Serigne Bassirou Abdou Khadre a déclaré qu’ »il ne faut pas accorder trop d’importance aux rumeurs, un jour, si on ne répond pas, les gens vont dire qu’elles sont fondées », a-t-il déclaré. La voix de Touba estime que ce qui lie l’ancien président à Touba, dépasse le cadre politique.

« La preuve, ajoute-t-il, en 2012, beaucoup disaient que Touba avait lâché son talibé. Lui même avait dit : « Des gens m’ont dit qu’ils allaient intercéder pour que Touba donne un ndiguel (consigne). Ce que je veux, ce sont des prières. Mais ne donnez jamais de ndiguel. »

Au domicile de Serigne Abo Mbacké, Khalife de Serigne Fallou, Abdoulaye Wade s’est longuement attaqué à Macky Sall. Avant de déclarer : « Certains chefs d’Etat croient aux fétiches. Firawna y croyait. Il faisait venir dans son palais tous les féticheurs ; moi je crois en Dieu, non aux fétiches », lance-t-il devant le marabout.

Cette deuxième journée de la visite de Wade à Touba a été marquée par les « ziyaar », la présentation des condoléances et surtout, le report du meeting que devait tenir la Coalition gagnante à Mbacké. Le pape du Sopi a aussi été reçu en audience par le Khalife général des Mourides pendant une dizaine de minutes.

Enquête