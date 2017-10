Tweet on Twitter

XALIMANEWS : L’ancien Président de la République du Sénégal vole au secours de son successeur au palais, Macky Sall, dans le cadre de l’affaire dite de la traque des biens mal acquis. En effet, L’Obs indique que l’ex-chef d’Etat a rédigé une note pour recommander au Président de la République de poursuivre les avocats de l’Etat qui lui réclament des honoraires dans ce dossier. Pour le secrétaire général du Pds, les robes noires doivent être poursuivies pour les délits de tentative d’escroquerie et d’enrichissement illicite.

«Vraiment c’est le monde à l’envers. Les avocats de l’Etat dans l’affaire Karim Wade réclameraient 2% des 60 milliards de francs Cfa qu’ils auraient gagnés pour l’Etat sur les 694 milliards promis, en exécution d’une convention d’honoraires signée par les deux parties», a fait savoir Abdoulaye Wade.

Pour l’ancien chef de l’État, les avocats de l’État n’ont aucun mérite : «Le gain allégué concerne des biens concrets appartenant à d’autres personnes dont la propriété a été imputée arbitrairement à Karim Wade et non de numéraire récupéré comme promis. Ces biens seront tôt ou tard rendus à leurs propriétaires légitimes puisque les procès contre l’État du Sénégal se poursuivent à l’étranger et qu’au finish, ces innocents auront tous gain de cause».

Avant de poursuivre : “Au Sénégal, ces avocats n’ont rien eu à faire, puisque c’est la Crei, Cour d’exception spécialement et exclusivement réactivée pour juger Karim Wade, et son procureur spécial, qui ont fait le travail pour l’État».