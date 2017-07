Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Abdoulaye Wade : « Que Macky arrête de détruire ce pays. Après mon départ, j’ai entendu les cris de cœur de mon peuple, mais je savais qu’un jour arriverait où je viendrais redresser le pays, stopper les destructions et mettre le pays sur les rampes du développement. Je ne dirais pas que je vais le faire, parce que j’ai réalisé et tout le monde le sait. Je pensais que mon successeur s’appuierait sur mes legs pour aller de l’avant, mais je n’ai jamais pensé qu’il détruirait ce que j’ai réalisé pour ce pays. Tout le Sénégal souhaite le départ de Macky Sall. On avait espoir en lui. La seule chose que Macky Sall sache faire c’est emprisonner les gens. Coupable ou pas. Ce que je puis vous dire, c’est qu’il succédera en prison à ceux qu’il a envoyés là-bas. Il le sait bien, parce qu’il ne peut démontrer la culpabilité des gens qu’il a enfermés »