XALIMANEWS- Même opposés au sein du Parti socialiste (Ps), Abdoulaye Willane ne souhaite pas tout autant, l’incarcération de Khalifa Sall en prison depuis plus de 6 mois pour présumés détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures de commerce et blanchiment de capitaux.

Dans des propos rapportés dans le journal L’As de ce jeudi, le Maire de Kaffrine se dit “outré et peiné” par la mise au frigo de son homologue de la ville de Dakar. Et s’il n’a pas franchi depuis, le portail de la prison de Rebeuss, c’est parce que retrouver dans une cellule son ancien camarade, est la chose la plus dure pour lui, à supporter.

“Si je n’ai pas rendu visite à Khalifa Sall en prison, c’est parce que je ne supporterais pas de le voir là où il est. J’ai eu une réaction de jeune frère. Tous les soirs et à chaque fois que je prie, je lui souhaite la liberté”, s’est confessé Abdoulaye Willane.

Mais ce que Willane ne dit pas, pourquoi il a attendu si longtemps pour exprimer sa compassion à Khalifa Sall? Alors porte-parole du Ps, il aurait pu donner cette version depuis longtemps. Lui qui a toujours éludé cette question. Serait-il pris de remord ? La question a tout son pesant d’or.