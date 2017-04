«Ceux qui ont avoué que, quand ils étaient dans des difficultés, untel exilé et ayant maille à partir avec la Justice, aurait entretenu leur famille, c’est un flagrant délit de collusion avec l’ennemi. Aujourd’hui, il est de plus en plus clairement établi que ceux-là qui reprochaient au Ps un choix constant, construit patiemment, minutieusement et méthodiquement depuis 2007, à travers le Front Siggil Sénégal, puis dans le cadre des Assises et dans Benno Siggil Sénégal qui a donné naissance à Bby, ceux-là qui reprochaient au Ps ce choix et cette attitude cohérente, commencent à montrer qui ils sont et de quel bois ils se chauffent. Alors, à l’épreuve du temps et de la réalité, on saura qui est qui, peut-être même que vous saurez quand ils ont commencé à pactiser et à être en collusion avec l’ennemi.»

Source: L’Observateur