XALIMANEWS- Le nouveau ministre de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la main-d’œuvre, Ablaye Diop, a reçu le serment de Mame Mbaye Niang, pour la prise en charge du ministère de l’Emploi. Le nouvel occupant du département se dit “conscient des enjeux” qui l’attendent et reconnait, ainsi, que l’emploi des jeunes constitue une préoccupation majeure au Sénégal. Aussi, promet-il de “tout mettre en œuvre pour trouver une solution rapide”.

“Les sorties du président ont prouvé comment il voulait orienter sa doctrine sur cette problématique. Nous allons donc à notre niveau, chercher tous les voies et moyens pour trouver l’énergie et le sérieux afin que le Sénégal puisse régler de manière significative, cette attente forte de notre population”, a t-il déclaré lors de la passation de service, ce mardi.