Le Te?moin – M. Thiam, une pole?mique s’est installe?e suite a? la de?claration de Mimi Toure? selon laquelle la traque aux biens mal acquis des dignitaires de l’ancien re?gime aurait rapporte? 200 milliards de francs. Quelle lecture faites-vous de la tournure prise par cette de?claration ?

Abou Abel Thiam- Mme Aminata Toure?, ancien Premier ministre, ancien ministre de la Justice, actuellement Envoye?e Spe?ciale du pre?sident de la Re?publique est une femme politique de courage et d’engagement. Je salue sa trajectoire, son engagement aupre?s du pre?sident de la Re?publique. Je me retrouve dans sa sortie en ce qu’elle consiste a? montrer qu’au-dela? me?me de l’aspect comptable, au-dela? des chiffres, le pre?sident Macky Sall a eu comme marqueur fondamental de son magiste?re, la responsabilisation, l’e?galite? des citoyens devant la chose publique. Ce marqueur a conduit a? une politique d’assainissement des finances publiques, une politique de reddition des comptes publics. Au bout de 4 a? 5 ans d’activite?s, beaucoup de choses ont e?te? faites. D’abord sur le plan pe?dagogique, le pre?sident Macky Sall a montre? aux Se?ne?galais que chacun doit e?tre responsable de ses actes.

Il a montre? qu’un pouvoir politique peut, de fac?on courageuse, mettre les gens devant le miroir pour que chacun re?ponde de ses actes. C’est dans ce cadre qu’effectivement, le patrimoine du pays a e?te? sauvegarde? en bien des aspects. Parce que la politique mene?e sur deux fronts par l’entrepremise de la Cour de re?pression de l’enrichissement illicite (Crei) et par le Parquet a? travers le Tribunal re?gional de Dakar. Ces deux actions combine?es sur le plan judiciaire ont mis a? nu des stratage?mes qui avaient e?te? installe?s pour piller le pays, pour mettre le pays sous coupe financie?re re?gle?e, pour faire des finances publiques une mamelle laitie?re au profit d’un petit clan au Port, a? l’Ae?roport, dans l’immobilier.

La politique d’assainissement des finances publiques a permis de mettre a? nu des scandales extraordinaires qui ont pour noms AHS, des socie?te?s e?cran apre?s e?cran, tiroir apre?s tiroir aux Iles Vierges britanniques. Ces dernie?res pourraient e?tre qualifie?es aujourd’hui de plus grande zone franche financie?re du monde. Ecran apre?s e?cran, tiroir apre?s tiroir, des socie?te?s ont e?te? cre?e?es, par dizaines, pour mettre le plus d’obstacles possible entre les vrais be?ne?ficiaires et les pauvres he?res qui leur ont servi de pre?te-nom dans leur entreprise de spoliation de l’e?conomie nationale. Rien que la mise a? nu et l’arre?t de ces stratage?mes vaut plus de 200 milliards. En fait, plus que ce qui retombe dans le patrimoine national, ce qui compte c’est la de?couverte et la sanction contre des me?faits commis lors du Fesman, a? l’occasion du Sommet de l’OCI, a? AHS, DP World, les locations de bateaux a? coups de milliards, le financement direct par l’argent public du leasing du jet prive? d’Abbas Jaber, le financement de l’ae?roport AIBD, les ope?rations Takkal de sinistre renom qui servaient a? enrichir des quidams et a? plonger le pays dans les te?ne?bres…

Aujourd’hui, a? rebours, on peut comprendre pourquoi l’ancien pre?sident de la Re?publique Abdoulaye Wade annonc?ait que Macky Sall ne parviendrait plus a? payer les salaires quelques moments apre?s son de?part du pouvoir. C’est peut-e?tre parce qu’il savait quel e?tait le niveau de pressurisation du pays a? travers les syste?mes qui avaient e?te? installe?s au Port, a? l’Ae?roport, dans les finances publiques et dans l’immobilier. L’on comprend que cette pre?diction sinistre e?tait certainement motive?e par la connaissance du degre? de braquage de l’e?conomie se?ne?galaise qui e?tait en cours ce temps-la?. Au-dela? du chiffre de 200 milliards de francs avance? par Mme Aminata Toure?, il faut dire que le gain est plus important que tout cela, il n’est pas seulement en termes financiers, il est aussi moral, pe?dagogique, politique.

Il est dans la responsabilisation des citoyens, des gestionnaires dans leurs faits et gestes de tous les jours. Cela, c’est incommensurable inde?pendamment de tout ce qui a e?te? re?cupe?re?, j’ai parle? de FRAPORT, d’AhS, d’ABS, d’AIBD, de DP World, d’Eden Rock, de Dahilia, du dossier Abbas Jaber, etc. Je ne parle pas des 24 milliards de francs paye?s par DP World comme ticket d’entre?e. Je parle en faisant confiance a? mes souvenirs de lecture dans les journaux. Ce qui est patent, c’est que beaucoup d’argent a e?te? re?cupe?re?, c’est que les responsables ont e?te? de?couverts et mis a? nu, c’est que l’entreprise de reddition des comptes est aujourd’hui entre?e dans les mœurs.

Ces arguments montrent que vous e?tes en phase avec l’ancien Premier ministre Aminata Toure?. Pourquoi une telle posture de votre part ?

Je dirais qu’au-dela? des chiffres, Mimi Toure? a raison d’indiquer aux Se?ne?galais ce qui e?tait le gain de cette ope?ration politique mene?e sous l’inspiration du pre?sident Macky Sall. Aminata Toure? a le me?rite de mettre tout cela a? nu, pendant que d’autres, de?tenant pourtant l’information et les fonctions e?tatiques pour cela, se terrent, se planquent, certainement coupables d’avoir e?te? de me?che avec les Arse?ne Lupin qui ont mis les finances publiques en pe?ril. Le marqueur fondamental de notre pouvoir, c’est la responsabilisation, l’e?galite? des citoyens devant la loi, la priorisation de ce qui rapporte au plus grand nombre des Se?ne?galais. Nous avons de?nonce?, attaque? ce syste?me mafieux qui consistait a? braquer les biens publics. Ce braquage e?tait l’œuvre de Madoff locaux et d’Arse?ne Lupin locaux qui avaient installe? un syste?me par lequel tout leur revenait. Tout le syste?me e?conomique du Se?ne?gal e?tait entre leurs mains.

Pourquoi Mimi Toure? a-t-elle attendu un tel moment pour poser un tel de?bat ? Les Se?ne?galais ont rec?u cette grosse de?claration subite comme une gifle. Une telle de?marche n’est-elle pas expressive d’une volonte? de Mimi Toure? de faire le buzz du moment qu’elle n’est plus aux affaires ?

Non. Ce n’est pas de faire du fe?tichisme des chiffres. Je ne fais pas de fixation sur le chiffre de 200 milliards de francs. Mais ce que je sais, c’est que la politique mene?e par le pre?sident de la Re?publique dans la reddition des comptes est plus importante que 200 milliards de francs. Ce, compte non tenu effectivement de l’argent qui a e?te? restitue?, des immeubles qui ont e?te? pris, des socie?te?s qui ont e?te? remises dans le giron de l’Etat. Il faut que les Se?ne?galais sachent que c’est une œuvre de salubrite? publique financie?re que le pre?sident de la Re?publique a entreprise. Une œuvre qui est entre?e de?sormais dans nos mœurs politiques.

Je comprends maintenant que ceux qui en be?ne?ficiaient directement ou indirectement, ceux qui avaient inte?re?t a? un syte?me d’opacite?, a? ce que tout puisse se faire d’une manie?re impunie de fac?on clanique, ceux-la? se mettent aujourd’hui a? couper les cheveux en quatre. Cela veut dire partir d’un chiffre avance? pour faire un tas de bruits, un vacarme pour chercher a? e?touffer des faits qui s’imposent a? tout le monde a? savoir que des entreprises de pre?varication de l’e?conomie e?taient la?, ont e?te? de?couvertes et mises a? nu et leurs auteurs ont e?te? sanctionne?s.

Ce qui est de?plorable, c’est la cacophonie qui a suivi cette de?claration de Mimi Toure?. Le soutien attendu de son camp, notamment l’APR n’est pas dense, tout comme les allie?s notamment le PS, l’AFP, le PIT. Pourquoi Mimi Toure? n’a-t-elle pas e?te? soutenue ?

Il y a deux choses qui expliquent une telle situation. Notre parti, l’APR, n’est pas structure? pour permettre la circulation de l’information de haut en bas, de gauche a? droite. Si nous avions des structures qui se re?unissent du niveau le plus bas au niveau le plus haut, un de?bat qui se pose est pris en charge par le parti. Aujourd’hui, certains peuvent se taire de peur de ge?ner, d’autres se taisent par la?chete? puisqu’ils sont dans de petits calculs, dans de petites ambitions qui sont plus importantes pour eux que la grande ambition que nous avons pour le pays a? travers le magiste?re du pre?sident Macky Sall. D’autres se taisent parce que, certes, ils sont aujourd’hui aux affaires, mais ils e?taient tre?s proches de ces entreprises de pre?varication lorsqu’elles se menaient.

Aujourd’hui, il y en a qui sont dans des positions de gouvernance, ministérielles, ils ne peuvent pas parler parce que certainement ils e?taient tre?s proches de ces gens-la?. D’autres se taisent par incompe?tence. D’autres se taisent par calcul parce qu’ils sont des carrie?ristes, parce qu’ils ont peur de se mouiller ou qu’ils ne connaissent rien a? la cause parce que ce n’est pas leur cause.

Au-dela? de l’APR, vos allie?s dans le gouvernement comme le PS, l’AFP, le PIT sont aphones. Comment comprenez un tel mutisme de vos allie?s dans cette affaire ?

Je ne saurais parler au nom des allie?s. Je ne sais pas pourquoi. Je parle pour mon parti.

Il reste que la volonte? re?ite?re?e de faire de la traque des biens mal acquis un signal fort de gouvernance politique est perc?ue comme du saupoudrage au niveau de l’opinion puisque la CREI est dans presque une le?thargie depuis bien longtemps…

La reddition des comptes est un marqueur de la politique du pre?sident Macky Sall comme je l’ai dit tout a? l’heure. AHS a e?te? re?cupe?re?e, le paiement de 125 000 euros/mois sans contrepartie paye?s par Ads a? Daport a e?te? arre?te?, 9 appartements ont e?te? reverse?s sur les 24 de tre?s grand luxe que compte Eden Rock, 12 millions d’euros ont e?te? saisis dans les nombreux comptes retrouve?s a? Monaco, 24,6 milliards ont e?te? verse?s au Tre?sor Public par DP World FZE, ont e?galement e?te? arre?te?s les interminables avenants de Saudi Ben Laden Group, Abbas Jaber a transige? pour 5 milliards…

Une politique ge?ne?rale qui consiste a? demander que ceux qui ont ge?re? des biens publics rendent compte de leur gestion. Si la gestion est saine, pourquoi devrait-on avoir peur de rendre compte de ce qu’on aura ge?re? ? Ceux qui ont un proble?me avec la reddition des comptes sont ceux qui ont eu maille a? partir avec les deniers publics. Ce sont eux qui font tout pour saboter ou jeter le discre?dit sur l’œuvre. Ils nous trouveront devant eux en termes de froideur, de se?re?nite?, de de?termination pour mener cette magnifique politique du chef de l’Etat a? terme.

Mais reconnaissez quand me?me qu’au niveau de la CREI, il y a des dysfonctionnements notoires de?nonce?s par tout le monde…

Non, ce sont de petites querelles qui sont faites a? une œuvre de salubrite? publique. Je pense que le plus important, c’est qu’un pouvoir arrive, s’installe dans la transparence, montre la voie a? suivre et demande a? ceux qui ont ge?re? des deniers publics de rendre des comptes.

Revenons sur la de?claration de Mimi Toure?. Il lui a e?te? reproche? d’avoir voulu faire le buzz et que me?me au plus haut niveau, notamment le chef de l’Etat, elle a fini de cre?er un malaise. Ces alle?gations sont-elles fonde?es ?

Je ne confirme rien en cela. Globalement, Mimi Toure? a parfaitement raison de faire une telle sortie. Au-dela? des chiffres — parce que je ne suis pas dans la comptabilite? pour dire que tel appartement de Eden Rock va cou?ter telle somme, telle socie?te? comme AHS doit cou?ter un tel montant… — Mimi Toure? a parfaitement raison de dire que le Se?ne?gal a engrange? des be?ne?fices importants a? travers la politique mene?e par le pre?sident de la Re?publique dans la reddition des comptes. Il y a un gain financier, politique, moral… C’est pourquoi je dis que ce que le pre?sident Macky Sall a gagne? a? travers la reddition des comptes est beaucoup plus important que 200 milliards de francs.

Certes, ce sont beaucoup de milliards de francs qui vont rentrer dans l’escarcelle publique, mais c’est aussi des gestionnaires publics qui sont mis devant leurs responsabilite?s et les gains de cette politique, on peut me?me les comptabiliser a? travers l’appre?hension que tout gestionnaire public adopte pour e?viter de faire dans la pre?varication. Plus rien ne sera plus comme avant, comme le dit l’adage. Maintenant chacun re?pondra de ses actes. Cela n’a pas de prix. Je pense que tous les Se?ne?galais de bonne foi, qu’ils soient de l’opposition ou de la socie?te? civile, doivent au moins rendre a? Ce?sar ce qui appartient a? Ce?sar, c’est-a?-dire rendre gra?ce au pre?sident de la Re?publique Macky Sall d’avoir entrepris cette politique courageuse qui consiste a? assainir le comportement des gestionnaires de la chose publique.

La posture du pre?sident de l’Assemble?e nationale sur la question a suscite? un de?bat parce que Moustapha Niasse dit n’avoir pas souvenance de la trac?abilite? de cette somme de 200 milliards au niveau de la LFR. Une telle manie?re ne sonne-t-elle pas comme un manque de solidarite? de l’Assemble?e nationale a? un ponte du re?gime ? En outre, des Se?ne?galais re?clament une commission d’enque?te parlementaire sur cette affaire. Qu’en pensez-vous ?

D’abord, dire qu’on n’a pas souvenance du passage a? l’Assemble?e nationale d’une loi de finance rectificative pour une ope?ration pareille, c’est avancer que tout peut passer par une loi de finance rectificative. Lorsqu’on prend un immeuble et qu’on le reverse dans le patrimoine de l’Etat, est-ce que cela passe par une loi de finance rectificative ? Plus globalement, plus sereinement, la traque, c’est une ope?ration qui est en cours. Elle a commence? a? donner des fruits. Ce qu’on attend des allie?s, c’est de soutenir cette politique du pre?sident de la Re?publique.

Ce qu’on attend d’ailleurs de tous les Se?ne?galais, c’est d’encourager le pre?sident de la Re?publique dans ce sens parce que les gains, ce sont les gains de tout le monde. Une bonne pratique de gestion permet de construire des routes, de lutter contre les inondations dans les banlieues, de faire des e?coles, des lyce?es… cela permet aussi de faire le plan Se?same, la CMU, bref toutes les politiques humanistes ge?ne?reuses du pre?sident Macky Sall a? l’endroit de ses compatriotes.

Et par rapport a? l’ouverture d’une enque?te parlementaire de l’Assemble?e Nationale ?

Vous savez, l’Assemble?e nationale est libre de faire ce qu’elle veut. C’est une Assemble?e nationale autonome, inde?pendante et re?glemente?e. Ce que l’Assemble?e nationale a a? faire ne me concerne pas trop. Je pense, moi, que quiconque se sent objectivement innocent ne devrait pas avoir de souci a? se faire juger par ses compatriotes. On est aujourd’hui dans une entreprise de salubrite? politique. Il y a effectivement de petits clans qui veulent faire obstacle a? cela au de?triment de l’inte?re?t ge?ne?ral.

Propos recueillis par Abdou Karim DIARRA

