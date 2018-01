Tweet on Twitter

C’est après avoir percuté un camion que l’accident se serait produit.

Au moins quatre personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans un accident de train ce jeudi en Afrique du Sud.

Selon des témoins, le train aurait percuté un camion, près de la ville de Kroonstad, dans le centre de l’Afrique du Sud, à environ 200 km au sud-ouest de Johannesburg.

« Environ une quarantaine de personnes blessées et quatre morts dans un accident de train dans la région de Kroonstad », a indiqué le service de secours Netcare 911 sur son compte Twitter.

Plusieurs wagons ont déraillé et étaient en feu, selon les médias locaux. Des blessés étaient soignés sur place et d’autres transportés à l’hôpital. Cet accident intervient pendant la période des grandes vacances scolaires en Afrique du Sud.

