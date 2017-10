XALIMANEWS : Un accident mortel s’est produit, hier mercredi, vers 11 heures sur la route Linguère-Matam, à hauteur du village de Boulal, distant de 90 km de Linguère. Il s’agit d’un minicar de marque Toyota type transport immatriculé MT 0034 A, en provenance d’Ourossogui pour Dakar, qui a fait un dérapage avant de se renverser sur l’asphalte. Le bilan fait état de 06 morts dont une femme, 08 blessés graves et 04 blessés légers. Selon les informations recueillies auprès des blessés, l’accident a été causé par l’éclatement de la roue arrière du véhicule. Informés, les sapeurs-pompiers de Linguère et les éléments de la brigade de gendarmerie se sont rendus sur les lieux de l’accident. Après constat, les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère et les blessés graves acheminés à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes réelles de cet accident mortel qui plonge à nouveau tout le Djoloff dans une profonde consternation.