Le Pr Mamadou Diouf pense que les accidents et incendies répétitifs au Sénégal sont dus «au comportement des Sénégalais, mais aussi à l’incapacité de l’autorité à sanctionner les fautifs. Ce ne sont pas des calamités surnaturelles. Ce sont tout simplement à cause de cette incapacité à respecter la loi et l’incapacité de l’Etat à punir les contrevenants».

S’exprimant sur la succession des accidents au Sénégal, à Mamadou Diouf de dire que, « c’est incompréhensible d’avoir ce type d’accident aussi spectaculaire et aussi meurtrier que les accidents qu’il y a au Sénégal. Aujourd’hui, ces accidents doivent être une raison pour alimenter l’indignation totale ».

En cela, Pr Diouf en appelle à l’intervention des marabouts et à la fermeté de l’Etat à faire respecter le code de la route. Le professeur à l’université de Colombie pose aussi le problème de l’éducation au Sénégal.

« Sur cette question il y a aussi l’éducation». Prenant l’exemple des Allemands qui ne traversent pas la route, même s’il n’y a pas de voitures, tant que le feu n’est pas au rouge, il soutient que «c’est ce type de comportements qui peut faire diminuer ces accidents qui font chaque année, des centaines de morts », explique-t-il.

Et pour conclure son intervention sur la radio sud Fm à Mamadou Diouf de dire que, « la sanction doit être appliquée à tous pour permettre d’éviter les accidents au maximum ».

senenews.com