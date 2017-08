Tweet on Twitter

Monaco et le PSG ont trouvé dimanche un accord pour un prêt de Kylian Mbappé au club parisien avec une option d’achat de 180 millions d’euros assortie de bonus. L’international français devrait passer sa visite médicale lundi matin au plus tard.

Le feuilleton de l’été a pris fin ce dimanche : Monaco et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord sur… un prêt de l’international français au club de la capitale. Ce prêt inclut une option d’achat à 180 millions d’euros assortie de bonus. Le PSG était déjà d’accord avec le joueur depuis plusieurs semaines.

Le jeune attaquant français, qui a été appelé par Didier Deschamps pour les matches de qualifications à la Coupe du monde contre les Pays-Bas et le Luxembourg, dans la semaine qui vient, va donc pouvoir rejoindre les Bleus l’esprit libre. Il devrait passer sa visite médicale au plus tard lundi matin.

