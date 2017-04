On en sait un peu plus sur les motivations des rebelles qui avaient tenté de stopper l’avancée des troupes de la Cedeao vers la Gambie. C’est l’ancien Secrétaire général du mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc), Jean- Marie François Biagui qui donne l’information. D’abord, le président du parti social-fédéraliste (Psf) dit avoir appris avec un grand intérêt que la Cedeao est au courant de l’existence du mouvement irrédentiste et de ce qui fait sa triste réputation. En réalité, selon Jean-Marie François Biagui, qui cite ses sources, il ne s’agissait pas pour le Mfdc, en ayant agi de la sorte, à ce stade de la crise post-électorale en Gambie, de s’impliquer dans une guerre qui ne saurait être sienne, mais de prévenir ou d’anticiper toute proximité potentiellement dangereuse d’avec les troupes de la Cedeao, qui venaient alors, et par stratégie militaire, de camper à proximité de l’une de leurs bases, dans le secteur de Diaboudior-Tangal. Ainsi, leur objectif étant atteint, les éléments concernés du Mfdc ont-ils immédiatement regagné leur base. «C’était cela la réalité, ni plus, ni moins» d’après l’ancien Secrétaire général du Mfdc.

Source: L’As