La sortie, jeudi, du député El Hadj Diouf, qui accusait l’Assemblée nationale de surfacturation de l’ordre de 30 millions de F Cfa, a poussé Awa Niang, 2e questeur de l’Assemblée nationale, à porter la réplique au leader du Ptp (Parti des travailleurs et du peuple). «Ces affirmations sont erronées et défient tout bon sens. Il n’y a ni vidange à 180 000 F Cfa, ni 30 millions de F Cfa détournés à l’Assemblée nationale, sauf dans l’imagination fertile d’un parlementaire pour qui seules comptent les bombes verbales sans rime ni raison. Tout d’abord, aucun véhicule n’est vidangé tous les mois. Chaque véhicule fait une vidange tous les 5 000 kilomètres. Ce qui fait que de nombreuses voitures peuvent rester 2 ou 3 mois voire plus sans faire de vidange. Ensuite, pour les chiffres avancés, il s’agit d’une pure affabulation», a dit Awa Niang.

Dans un communiqué reçu par Seneweb, elle défie Me El Hadji Diouf d’apporter les preuves de ses allégations. «Que Maître El Hadj Diouf apporte des preuves pour étayer ses allégations. Il en est incapable. Chaque vidange simple est facturée à 21 550 F Cfa et la grande vidange (complète) à 53 350 F Cfa. Tout propriétaire de véhicule est à même de vérifier ces chiffres qui sont loin des déclarations fantaisistes de quelqu’un qui a cherché à faire parler de lui à l’occasion de la présentation de sa «coalition» pour les législatives. S’il avait la moindre preuve, il ne se serait pas gêné de l’exhiber et la donner aux médias. Nous apportons donc un démenti vigoureux contre les propos indignes du député Maître El Hadj Diouf qui se signale, encore une fois, par ses dérapages verbaux et son manque notoire de respect envers une Institution qui constitue un des piliers de l’Etat républicain», peste la 2e Questeur

