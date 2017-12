XALIMANEWS : Le célèbre animateur de la 2stv, Mamadou Sy Tounkara a été attrait hier devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour abus de confiance au préjudice de son meilleur ami Cheikh Dieng.

S’agissant de la genèse des faits, c’est au courant de l’année 2006. Tounkara avait reçu des ouvrages de la part de Cheikh Dieng pour la bibliothèque de son école de formation. 11 ans après Cheikh est revenu réclamer ses livres à son ami. Malheureusement, certains livres sont gâtés du fait d’une infiltration d’eau dans la bibliothèque. Du coup, Cheikh Dieng n’a pu entrer qu’en possession de 10 livres. Ce qui l’amène a déposé plainte contre l’animateur, révèle l’As.

A la barre, Tounkara a tenté de se laver à grande eau. « Je lui ai demandé de me donner les titres des ouvrages car je ne m’en rappelle plus », a-t-il déclaré.

Pour sa part, son ami a déclaré avoir porté l’affaire devant le tribunal parce que le présentateur a fait preuve d’arrogance, d’ingratitude et de manque de respect. Il a réclamé 500 000 FCFA de dommages et intérêts. Le parquet a ainsi demandé de déclarer coupable l’animateur et de lui faire payer une amende de 50 000 FCFA. L’affaire sera délibérée le 9 janvier prochain.