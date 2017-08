Tweet on Twitter

XALIMANEWS- «De tristes nouvelles sont arrivées sur la persécution de la minorité religieuse, nos frères Rohingyas », déclare le Pape.

Le Pape François a exprimé dimanche, sa proximité avec la minorité des « Rohingyas »musulmans, et a prié Dieu de les aider, à la suite des violences qu’ils ont subies ces derniers jours.

La Radio Vatican a rapporté les propos du Pape, à l’issue de la prière hebdomadaire de l’Angélus sur la place Saint-Pierre, affirmant: «De tristes nouvelles sont arrivées sur la persécution de la minorité religieuse, nos frères Rohingyas ».

«Je voudrais leur exprimer toute ma proximité, et nous tous, demandons au Seigneur de les sauver, et d’appeler les hommes et femmes de bonne volonté à les aider » a ajouté le Pape.

Le Pape a conclu en adressant une prière : «Qu’ils leur donnent de pleins droits, prions pour nos frères Rohingyas».

Plusieurs médias italiens ont rapporté qu’une délégation du Vatican s’est rendue récemment au Myanmar et au Bangladesh, pour préparer la visite du Pape dans les deux pays, prévue en fin novembre prochain.

Vendredi dernier, des affrontements ont éclaté à la suite d’une série d’attaques perpétrées par des hommes armés contre 26 sites relevant de la police, des garde-frontières et des forces de sécurité dans l’état d’Arakan, dans l’ouest du Myanmar, faisant 71 morts, selon le gouvernement.

Les attaques surviennent deux jours après que l’ancien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan a transmis au gouvernement du Myanmar le rapport final d’une enquête sur les violations subies par les musulmans Rohingyas dans l’État d’Arakan, dans le sud-ouest du pays.

Source : senegalaisdefrance