Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS-Emmanuel Macron a officialisé son Conseil présidentiel pour l’Afrique.

A quoi servira-il ?

Ce conseil présidentiel né d’une promesse de campagne du président français aura en charge la politique française en Afrique. Ce collectif de onze bénévoles devra fournir à l’Elysée les idées et redescendre la perception de la politique française sur le continent. Ceci pour incarner le renouvellement du partenariat entre la France et l’Afrique, soutient l’Elysée. Avec un accès direct à Emmanuel Macron, ce conseil devra préparer chaque déplacement du président français sur le continent y compris ses discours et éviter également des impairs diplomatiques, comme ce fut le cas, en 2007, pour Nicolas Sarkozy dont le controversé discours de Dakar entacha durablement ses relations avec le continent.

Qui sont-ils ?

Ils sont pour la plupart des personnalités engagées issues de la société civile, des avocats, des sportifs, journalistes, des entrepreneurs ou encore des chercheurs. Actuellement au nombre de onze, ils sont tous des bénévoles parmi lesquels on peut citer : Jean-Marc Adjovi-Boco, ancien sportif , Liz Gomis , journaliste et réalisatrice , Yves-Justice Djimi Avocat, Vanessa Moungar, Jeremy Hadjenberg, Nomaza Nongqunga Coupez. Les membres du CPA seront encouragés à conserver leur activité professionnelle habituelle, mais ils devront signer une charte de transparence afin d‘éviter les problèmes de conflit d’intérêts, selon l’Elysée.

Quelles préoccupations majeures ?

“L’Afrique n’est pas seulement le continent des migrations et des crises, c’est un continent d’avenir. C’est pourquoi nous ne pouvons le laisser seul face à ses défis, démographiques, climatiques, politiques”, a affirmé le président français. Des propos qui tracent les différentes lignes de la politique africaine de la France du président Macron. Ce dernier a prévu de se rendre au Burkina Faso pour porter ce message tourné également vers la jeunesse.

La survie du CPA

Dans l’entourage du président, on espère que ce groupe d’experts en questions africaines survivra même à la fin du mandat d’Emmanuel Macron.

Le président français Emmanuel Macron a ouvert lundi un mini-sommet euro-africain sur la crise migratoire destiné à chercher une réponse concertée face à la route meurtrière transitant par la Libye et la Méditerranée.

senegalaisdefrance