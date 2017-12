Nous publions in extenso ce post du journaliste Adama Gaye sur facebook.

Assez des menaces, chantages sur celles et ceux qui ont reçu de l’argent des caisses d’avance. Tout doit être publié. La salubrité du débat au Sénégal en dépend: les sénégalais doivent savoir pour décider en âme et conscience mais ne plus être laisses dans le noir par des politiciens et autres acteurs privés ou non qui se sucrent sur leur dos. En cela, le procès de Khalifa Sall doit être le premier pas vers la…vérité!

Il faut que les stratagèmes bâtis autour de petits chantages, par la corruption,

le sexe ou l’espionnage en tous genres cessent d’être des armes non conventionnelles au service de méprisables politiciens.

Vive la lumière, la vérité !

Je suis pour que TOUT soit publié: à commencer par ce qui me concerne mais ce qui concerne toutes celles et tous ceux, à quelque niveau, qui s’agitent dans le landerneau socio-politique.

Trêve des je te tiens par la barbe, tu me tiens par la barbichette.