XALIMANEWS- Après s’en avoir violemment pris au Chef de l’Etat, la chanteuse Amy Colle Dieng risque de regretter son acte.
En effet, le Procureur de la Républiqu, Serigne Bassirou Gueye, a décidé de s’autosaisir pour cette affaire.
Selon le journal Vox Populi, Amy Collé est actuellement recherchée et sera prise dans les heures qui suivent, puisqu’ elle a été localisée à Mbour.
La chanteuse sera déférée au parquet, car le maitre des poursuites a décidé de “ne plus laisser passer certaines choses”.
Affaire Amy Collé Dieng : Le procureur s’autosaisit
XALIMANEWS- Après s’en avoir violemment pris au Chef de l’Etat, la chanteuse Amy Colle Dieng risque de regretter son acte.
Fuck le procureur!
Qu’attend t il pour s’auto saisir pour l’affaire des armes à feu brandies le jour des elections?
Le temps de la revolte est vraiment arrivé !
LE JOUR….. QUE LE PEUPLE SAURA ……..QUE CE N’EST UN JEU……..! “DE HASARD”……, QUE DANS CE MONDE ACTUEL TOUT EST PRÉMÉDITE…..! PARTOUT IL Y A DES SOUBRESAUTS…. FOMENTES SOUVENT PAR DES PRÉDATEURS POUR FAIRE DIVERSION EN ALLUMANT LES FEUX DE LA DIVISION….ET PAR TOUS LES MOYENS POSSIBLE…. COMME DANS L’ ADAGE ….;( SI TU VEUX VAINCRE TON ENNEMI SANS FAILLIR… UTILISE TA “RUSE” ….DANS CE QU IL AIME LE PLUS……..SOUVENT…L ‘ARGENT…LA SEXUALITÉ..GÉNÉRALEMENT…… LES SENTIMENTS….ET LES VICES….) C’EST SEULEMENT PAR LE RÉVEIL DES CONSCIENCES ET SURTOUT DE VALORISER NOS VALEURS POSITIVES QUE L’ ON POURRA DIMINUER LES RISQUES DE-FLAGELLATION SOCIALE..MAÎTRISER LE SOCLE CULTUREL…PROTÉGER LES ACTEURS…EN “AMONT “……….AVEC LEUR SENSIBILITÉ A FLEUR DE PEAU …FRAGILES….ET NAÏFS …..LA GRANDE MAJORITÉ D’ENTRE EUX….. POUR PREUVE LE CAS DE LA CHANTEUSE…AMY COLLEE….JE PENSE…SANS ETRE ….”L’AVOCAT DU DIABLE “………! QUE CES PAROLES DÉPASSENT NOS REPÈRES DE NOS COTES SOCIAUX.OU LA PRES SAILLANTE….DANS LES RAPPORTS .INDIQUAIT LE POSITIONNEMENT DE L’INDIVIDU ET LA QUALITÉ DE “CIVILISÉE” AUSSI DE SA FAMILLE DANS LA SOCIÉTÉ ….LA QUESTION A SE POSER EST POURQUOI ELLE A EU UN COMPORTEMENT D’UNE T’ELLE VIOLENCE…..? ET POUR QU’ EL RÉSULTAT…..? ………………….IMAGE DE PATRIOTE ENGAGÉE…?…POLITIQUEMENT..J’EN DOUTE..DONC LA CAUSE EST SUREMENT AILLEURS….. D’ASSOUVIR DES INTÉRÊTS PERSONNELS ET D’ORDRE PROFESSIONNELS……?…….. A LA FAÇON DES POLITIQUES POLITICIENS…… PUISQUE……: DU DEHORS.. LE CITOYEN ORDINAIRE A COMME SENTIMENT QUE SEULS….. LE VULGAIRE…. L’ INSOLENCE ….LA VIOLENCE DANS TOUTES SES FORMES….. SONT RESPECTES ET INTÉGRÉS DANS LE MOULE POSITIVE DE LA RÉORGANISATION SOCIALE D E NOTRE PAYS QUE L’ON OBSERVE… SE FAIRE ET SE CONSTRUIRE SOUS NOS YEUX….ES CE UNE RAISON………? ……DE LA FOLIE LANGAGIÈRE DE LA CHANTEUSE……….!….JE PENSE SINCÈREMENT QUE C’EST PAR MIMÉTISME DE COMPORTEMENTS DES PROFESSIONNELS DE LA GAGNE FACILE UTILISANT LA ROUBLARDISE ET DES D’AUTRES MÉTHODES BEAUCOUP PLUS SUBTILES DE LA VIOLENCE QU’ ELLE A DU MAL A INTERPELLER ………………………………..A MÉDITER………………….. AU DELÀ DES FAUX…NOTES D’ UNE MUSIQUE…..VENUE……. AILLEURS ………MERCI.