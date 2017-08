Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- Placée en garde à vue depuis jeudi, la chanteuse Amy Collé Dieng sera défendue par deux ténors du barreau de Dakar. Il s’agit de Me Ciré Clédor Ly et de Me El Hadji Amadou Sall.

Ces deux avocats sont souvent constitués dans les grands dossiers politiques. On les a vus défendre Karim Wade dans le procès de la traque des biens mal acquis. Me Ciré Clédor Ly figure parmi les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, en détention depuis plus de 5 mois pour détournement de deniers publics présumé.

Leur cliente est dans de beaux draps. Elle a traité le Président Macky Sall de tous les noms d’oiseaux dans un enregistrement audio diffusé sur internet. Sa garde à vue a été prolongée. Elle passera le week-end au commissariat avant d’être déférée au parquet et placée sous mandat de dépôt, probablement lundi.

Amy Collé devrait être poursuivie pour offense au chef de l’État et injures publiques. Elle risque jusqu’à deux ans de prison.