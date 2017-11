XALIMANEWS : Le bras de fer entre le Forum Civil mbourois et le groupe Auchan continue toujours. Après la levée de boucliers de certains acteurs pour dénoncer « la nébuleuse autour de la cession d’un hectare de terrain », situé dans la réserve du stade Caroline Faye, le forum civile vient de déposer une plainte auprès de l’Ofnac, rapporte le journal l’As qui a relayé l’information.

Ainsi dans une note, le forum civil et l’Odcav de Mbour écrivent qu’« il ne s’agit pas d’incriminer ou de charger négativement qui que ce soit, mais plutôt de demander des éclairages sur les conventions que le groupe Auchan a signés avec les différentes parties entités de la commune de Mbour et qui devrait faire l’objet d’une communication et d’une large concertation avec la population locale vi les leaders d’opinion et les acteurs locaux ».

Ils renchérissent que « le préfet de Mbour n’a ni approuvé la délibération encore moins les conventions liant Auchan au conseil départemental et au conseil municipal ».