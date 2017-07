Après la publication d’un enregistrement audio incriminant Pape Samba Mboup, ce dernier avait promis de déposer une plainte contre Clédor Sène qui serait l’auteur de ce coup. Eh Oui! C’est fait, selon les radars de nos confrères de Dakaractu, le N°3 sur la liste nationale de la coalition Mbollo Wade a déposé une plainte à la brigade de gendarmerie de Colobane pour diffamation et tentative de déstabilisation de leur coalition.

Ce matin, Pape Samba Mboup parlait de montage et de trafic de voix concernant cet enregistrement l’incriminant et publié sur les réseaux sociaux. « J’ai écouté un montage sur les réseaux sociaux m’attribuant certains propos. Comme vous l’aurez remarqué, ma voix a été trafiquée et les coupures le démontrent », avait déclaré Pape Samba Mboup. Selon lui, « ce forfait est l’oeuvre de Clédor Sène, qui est un mercenaire et un maître chanteur ».

Le feuilleton Clédor Sène – Pape Samba Mboup ne fait que commencer. Une affaire à suivre.

senego