XALIMANEWS- Suite à l’affaire des 2000 cartes d’électeur, retrouvées entre les mains de jeunes à la Médina, le Sous-Préfet des Almadies réagit et parle d’incendie. Par ailleurs, elle précise qu’il s’agit pas de 2000 cartes et trouve qu’il s’agit de “chiffres exagérés” non sans signaler que Samba Ba, le principal responsable, maitrise la situation.