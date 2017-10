Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mise au point de la cellule de communication de Cheikh Béthio Thioune

Suite aux informations parues dans la presse, relativement aux 270 millions de Francs CFA remis a? Cheikh Be?thio THIOUNE par Diawrigne Universelle Sokhna Ai?da THIOUNE, la Cellule de communication des Thiantacones tient a? apporter les pre?cisions suivantes :

La somme (270 millions de Francs CFA) est issue de la seule collecte effectue?e par Diawrigne Universelle Sokhna Ai?da THIOUNE aupre?s des talibe?s et Daara du CHEIKH, place?s sous sa responsabilite?.

La collecte des participations des autres Daara se poursuit, sous la responsabilite? des autres Diawrignes. Par conse?quent, les talibe?s y affilie?s sont prie?s de redoubler d’efforts en direction du Magal, qui arrive a? grands pas, et de rester concentre?s sur cette grande oeuvre a? laquelle SERIGNE TOUBA nous a fait l’insigne honneur de pouvoir participer, si humblement.

Le ton est donne?, pas de place à la pole?mique. Comme disait l’autre, « on n’arre?te pas la mer avec ses bras. »

Le Diawrigne

Cellule de Communication

Kourel Cheikh Be?thio THIOUNE

Te?l. +221 77332 11 65 / 77650 25 82