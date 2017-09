Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- Il n’y pas plus concerné que Balla Timéra dans cette affaire de 4 millions CFA mensuels, remis par Macky Sall et qui seraient entrés dans les caisses de la Ligue démocratique. Le trésorier général de la LD se prononce et tire les choses au clair. Il affirme enfin que tout ce que Ndoye a eu en tant que secrétaire général du Parti, il l’a versé dans la caisse du parti.