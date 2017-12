XALIMANEWS : Libération révèle que l’affaire Amadou Lamine Diagne, en instruction devant le doyen des juges d’instruction qui entendra le principal mis en cause présume? le 7 décembre prochain, est plus qu’un scandale car des détenus ont été? libéré sur la base de faux alors qu’ils purgeaient leurs peines dans différentes prisons du Sénégal.

L’enquête de la Section Recherches qui a neutralise? la mafia a permis de découvrir les identite?s des détenus ayant bénéficié? de ce système frauduleux. On peut citer a? ce propos : M. B. Kone?, M. Fall, M. Barro, C. Mane?, D. Sane?… Mais aussi le Camerounais M. P. Rolland, les Nige?rians P. C. Uzozie, A. J. Kenechukwu, F. K. Enyied, F. M. Mwabunike, C. A. Maguis, L. Ottus, K. Chukwuma.

La liste non exhaustive des enquêteurs cite 49 détenus sénégalais ayant bénéficié? des services de Amadou Lamine Diagne mais aussi 12 Nige?rians condamnés tous pour trafic de drogue.

Face aux enquêteurs, Amadou Lamine Diagne a admis par exemple avoir reçu 200.000 F Cfa de J. Anene pour la libe?ration de A. J. Kenechukwu qui a été? rattrape? par les gendarmes.

D’autres informations ont été? livrées par Issakha Lakhoune dit Kara qui officiait comme intermédiaire aux côtés de Moussa Ndiaye. Il a soutenu que depuis 2015, il a réussi a? mettre en relation Amadou Lamine Diagne avec des parents de nombreux détenus qui voulaient négocier des faveurs. C’est ainsi qu’il a diligente?, ces derniers mois, les dossiers de A. K. Sarr, I. Mbaye, S. Cisse?, P. C. Mane?…

Ses aveux faits a? l’enquête préliminaire sont sans équivoque comme les rapportent des sources autorisées : « Ma femme tient un restaurant a? coté? de la MAC de Mbour et les prisonniers se sont abonnés auprès d’elle pour le déjeuner.

En 2015, j’ai rencontré? une femme dénommée N. sans autre précision a? la place de ma femme. Lors de nos échanges, elle m’a fait part que son mari sera libéré? par la Cour d’appel suite a? l’intervention de Amadou Lamine Diagne. De retour a? Dakar, je suis parti au bureau de Amadou Lamine Diagne pour lui expliquer que pleins de gens me sollicitent parce qu’ils veulent aller en appel. Il m’a dit qu’il était d’accord et qu’il va le faire pour les affaires dans lesquelles il n’y a pas de partie civile (chanvre indien).

Mais a? condition que les parents des détenus disposent de l’argent. Le premier cas que je lui soumets concerne S. Diallo condamne? a? deux ans de prison ferme par le tribunal de Dakar pour détention de chanvre indien et transférer? par la suite a? la prison de Mbour. Les parents de ce détenu ont donné? a? Lamine Diagne le numéro d’appel et 200.000 FCFA… ».

a la question des pandores, a? sa- voir comment la bande faisait pour faire libérer des détenus a? Mbour, Tivaouane, Foundiougne, Diourbel et Dakar, Lakhoune confesse : « Je n’interviens que dans les prisons de Mbour et de Gossas. Dakar, c’est seulement pour le cas de C. Manneh. Je ne suis jamais intervenu a? Tivaouane, Foundiougne et Diourbel. »

Les gendarmes- enquêteurs ont d’ailleurs pu mettre la main sur plusieurs parents de détenus ayant requis les services d’Amadou Lamine Diagne. Quelques exemples : S. Samba a remis 250.000 F Cfa a? Issakha Lakhoune pour la libération de son frère. Il a été? libéré? au 18e mois de sa détention alors que son complice continue a? purger sa peine.

L. B. Ndiaye était en contact avec Issakha Lakhoune et Amadou Lamine Diagne pour faire libérer son mari Cherif Mane?. Il était convenu qu’elle devait verser 550.000 FCfa. S. Sow a remis 375.000 francs a? Issakha pour la libération de son protégé? M. T. Se?ne. Il a été? libéré? en temps que son complice I. Thioub dont le père a également verse? 550.000 FCFA.

D. Se?ne était constamment en contact avec le sieur Diagne pour la libération de son fils, B. Camara. Elle nie avoir versé? de l’argent, que sa démarche était fondée par le souci de faire élargir de prison son fils qui serait malade.

J. Anene a remis 200.000 FCFA a? Amadou Lamine Diagne pour la libération de son mari C. C. Anene. Il a été? libéré? six mois après le début de sa détention pour trafic de cocai?ne. A. Kante? a décaissé? 100.000 FCFA pour faire libérer A. Thiam toujours emprisonne? a? Dakar.

Libération