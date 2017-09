XALIMANEWS-A la suite du meurtre de Mamadou Top le 10 Septembre dernier, Pape Mboup et Pape Mamadou Keita sont entendus sur le dossier concernant l’attaque du Kankourang qui a viré au drame.

L’As informe qu’ils ont été arrêtés et déférés au parquet de Thiès pour non dénonciation d’un crime, complicité de crime et participation à une manifestation non autorisée. Les mis en cause sont respectivement responsable de la cellule de Santessou et guide de Kankourang.